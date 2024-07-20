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متحدث الصحة: تمركز سيارات إسعاف وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بمهرجان العلمين

السبت، 20 يوليو 2024 06:07 م
متحدث الصحة: تمركز سيارات إسعاف وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بمهرجان العلمين مداخلة الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تواجد وزارة الصحة أثناء فعاليات مهرجان العلمين من خلال تقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الصحة والخدمات تشمل المبادرات الرئاسية والكشف المبكر عن أمراض الثدي وأمراض الكلي وعلاج الأورام السرطانية.

وأشار متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، إلى تمركز سيارتي إسعاف للخدمات الإسعافية وخدمات الطوارئ وسيارات القوافل الطبية التي تقدم كشوفات التخصصات الطبية المختصة، فضلا عن عيادة للأسنان والعربات تقدم المعمل المتخصصة في التحاليل الطبية والأشعة.

وتابع: "نقدم خدمة جديدة بشكل مختلف لأول مرة وهي خدمة الزيارات المنزلية من خلال مستشفى العلمين النموذجي وتتحرك سيارة مجهزة وكلها مجموعة من الخدمات الصحية يتم تقديمها من شارع الصحة تستهدف كل المقيمين في الساحل الشمالي وليس مهرجان العلمين فقط"، موضحا أن المهرجان يستهدف تسليط الضوء على حجم الاستثمارات وتعزيز السياحية في هذه المنطقة.
 







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