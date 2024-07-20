ليلة سقوط "ديلر" الحشيش قبل ترويجه بين عملائه فى بولاق الدكرور.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه فى بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، واعتياده ترويجها بين المتعاطين من عملائه فى بولاق الدكرور، وعدة مناطق أخرى بالجيزة.



أضاف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه تحصل على المخدر من تاجر أرشد عن هويته، ليتولى ترويجه مستخدما دراجة بخارية للتنقل بين عملائه، حيث يلتقى بهم بعد التواصل معهم هاتفيا، وذكر أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.