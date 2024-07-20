لو عربيتك اتسرقت.. اعرف إزاى ترجعها بالتليفون

كتب أحمد عبد الهادى

نسمع فى بعض الأحيان معاناة أصحاب السيارات بسبب تعرضهم لسرقة سياراتهم، بسبب ركن السيارة لمدة طويلة، أو بسبب الانشغال عنها وركنها فى مكان غير آمن، الأمر الذي تقف الأجهزة الأمنية في مواجهته والحد منه نهائيا، ويقدم "اليوم السابع" عددًا من المعلومات القانونية التي يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتى تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها.

للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية الاتصال على الرقم "4268822". وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.

بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.