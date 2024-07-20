اليوم السابع
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فصل الكهرباء للصيانة وتأثر منطقة 6 أكتوبر من أحمد ماهر بغرب المنصورة

السبت، 20 يوليو 2024 02:29 م
فصل الكهرباء للصيانة وتأثر منطقة 6 أكتوبر من أحمد ماهر بغرب المنصورة فصل الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري، وحتى الخميس الموافق يوليو الجاري، في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على  جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها غدا الأحد هي: منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر.

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمنطقة باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.


 







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