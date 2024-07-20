فريق جراحي بمستشفي النيل للتأمين الصحي ينقذ حياة مسن بزرع شريان صناعي

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الغني مدير المستشفى، والدكتور أحمد مصطفي نائب مدير المستشفى، والدكتور أيمن عفيفي مدير الشئون العلاجية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 60 عاماً، يعاني من قصور دموي حرج وإنسداد بالشريان الأورطي والشريان الفخذي وانسداد كامل حتي الشريان الكلوي، مع غرغرينا جافة بالقدمين.

وأوضح مدير المستشفى، في بيان له، أن الفريق الطبي قام بمناظرة المريض وإجراء الفحوصات اللازمة وتحضير المريض لعمل التدخل الجراحي، وأدخل المريض إلى قسم العمليات، وتم إجراء عملية زرع شريان صناعي للربط ما بين الشريان الأورطي البطني والشريان الفخذي بالجانبين aortofemoral bypass، مع عمل تسليك للالتصاقات الشديدة بالبطن والحوض، وخرج المريض للرعاية الجراحية ويخضع للمتابعة المستمرة من خلال استشاريين الرعاية المركزة الجراحية وقسم جراحة الأوعية الدموية.

وأشار، إلى أنه أجريت الجراحة علي يد نخبة من الأطباء تحت إشراف الدكتور محمد حمزة، والدكتور أحمد عفيفي استشاريين جراحة الأوعية الدموية، والدكتور إسلام عطية، والدكتور محمد غنيم أخصائيين الأوعية الدموية، وفريق التخدير تحت إشراف الدكتور محمد الخشاب والدكتور أحمد صلاح استشاريين التخدير بالمستشفى، وفريق التمريض بالعمليات راوية خليل، ونجلاء عبد الوهاب، وإيمان السيد، تحت إشراف مس زينب عبد الحميد مديرة تمريض المستشفى.

وتقدم الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بخالص الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والفريق الجراحي من أطباء الأوعية الدموية وأطباء التخدير والفرق التمريضية بالقسم الداخلي والرعايات المركزة وتمريض العمليات والخدمات المعاونة للأداء المتميز، وجاهزية جميع الفرق الطبية والأطقم التمريضية للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضي وإجراء الجراحات المعقدة بالمستشفى والتخفيف على المرضى من تحملهم مشقة السفر والانتقال للحصول علي الخدمة، متمنياً للجميع مزيد من التقدم والتوفيق.

يذكر أن الجراحات المعقدة من التحديات الحقيقية لأي مستشفى وتعتبر مؤشر لقياس الأداء ومدى جاهزية المستشفى لتقديم الخدمة من حيث التدخل السريع وتواجد الفرق الطبية وتوفير المستلزمات والتنسيق بين كافة الأقسام لإجراء الجراحات للمرضى.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع للنهوض بالخدمات الطبية والجراحية وإدخال خدمات تخصصية والتوسع في إجراء الجراحات المتقدمة بما يلاقي توقعات جمهور الهيئة من المواطنين.