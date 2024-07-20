اليوم السابع
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فرحة على الوجوه.. الديناميكا ترسم البهجة على طلاب الثانوية العامة بقنا

السبت، 20 يوليو 2024 11:40 ص
فرحة على الوجوه.. الديناميكا ترسم البهجة على طلاب الثانوية العامة بقنا فرحة طلاب الثانوية العامة
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا عقب أداء طلب الثانوية العامة في محافظة قنا، امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والتي جاءت في مستوى الطلاب.

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادتها الخاصة لامتحانات الثانوية العامة والتي بدأت الإثنين  10 يونيو 2024 ، مع تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى  توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

وأشار محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام  17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة، حيث يؤدى اللمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

ولفت وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب،  ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وشدد وكيل الوزارة، على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين وعدم السماح بدخول اللجان الا المسموح لهم قانوناً.

 







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