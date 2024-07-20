اليوم السابع
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غرق أب ونجله إثر سقوط سيارتهما فى بحر شبين القناطر بالقليوبية

السبت، 20 يوليو 2024 12:31 م
غرق أب ونجله إثر سقوط سيارتهما فى بحر شبين القناطر بالقليوبية بحر شبين القناطر بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مصرع أب ونجله، غرقا بعد أن سقطت سيارتهما في بحر شبين القناطر، وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وتم انتشال السيارة والجثتان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بسقوط سياره يستقلها أب ونجله في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 

علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير أب بسيارته ويرافقه نجله بقرية الأحراز بشبين القناطر، اختلت عجلة القيادة في يده وسقط بالسيارة في بحر شبين القناطر ولقيا مصرعهما غرقا، وتم انتشال جثة الأب ويدعى "عوض الله حمدى سالم"، 38 سنة، ونجله "أحمد"، 9 سنوات.

 







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