ضبط 545 كجم لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 545 كيلو لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة، وقال الدكتور إبراهيم متولي مدير الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة وضبط 545 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر ودواجن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر .



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