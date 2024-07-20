اليوم السابع
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ضبط 545 كجم لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالشرقية

السبت، 20 يوليو 2024 01:55 م
ضبط 545 كجم لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالشرقية لحوم و دواجن مخالفة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 545 كيلو لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة، وقال الدكتور إبراهيم  متولي مدير الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة وضبط 545 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدر ودواجن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر .

الطب البيطري (2)
الطب البيطري (2)

 

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الطب البيطري (1)

 







الشرقية

مديرية الطب البيطري بالشرقية

حملات تفتيشية بالشرقية

اخبار الشرقية




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