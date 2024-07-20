ضبط 1000 مخالفة متنوعة فى حملة لرفع الإشغالات بحي شرق سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والعوائق المرورية، ورفع القمامة بنطاق مدينة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج؛ لجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بشأن رفع الإشغالات والإعاقات المرورية ورفع مستوى النظافة والتجميل، وإعادة الانضباط للشارع السوهاجي.

وأوضح علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة استهدفت مناطق " كازلوفي، وشارع العشرين، وشارع مصعب، ومحيط مستشفى راشد، ومحيط العمارات السكنية، وشارع مصنع البيبسي، مشيرا إلى أنه تم رفع جميع الأكشاك المخالفة من على الأرصفة، وإزالة العوائق المرورية أمام المحال التجارية، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري اللائق، وتحقيق الانضباط في الشارع.



وأضاف رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة أكثر من 1000 مخالفة مرافق ومضبوطات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى استمرار الحملات بصفة يومية، واستهداف جميع قطاعات الحي، مناشدا المواطنين بالتعاون والحفاظ على ما تحقق من انضباط بالشارع حتى الآن.

