ضبط مسجل جنائي لمعاكسته وتعديه على فتاة بأكتوبر

محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية متضمناً التعدى على فتاة بمعرفة سائق مركبة "توك توك" بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات وبصحبتها آخر "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بتضرر الأولى من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بمعاكستها حال سيرها بدائرة القسم وتعديه عليها وعلى الآخر حال تدخله لمنعه من التعدى عليها محدثاً إصابته ولاذ بالفرار.

وبذات التاريخ تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) ومركبة "التوك توك " المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية"وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.