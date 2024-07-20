اليوم السابع
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ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية في حملات أمنية

السبت، 20 يوليو 2024 11:51 ص
ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية في حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات - 3 أقنعة للوجه - سلاح أبيض- سيارة).. واعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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أمن القاهرة

سلاح

تجارة السلاح




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