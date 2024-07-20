شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ 288 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال قصفت حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة، ونقل مسعفون من الهلال الأحمر 6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط "كلية المجتمع" بالحي، إلى مستشفى المعمداني، كما نقل مسعفون 6 شهداء و10 جرحى، في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة "عياد بمريع أبو الأمين" في حي "الشيخ رضوان" شمال غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين.



وأشارت "وفا" إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين انتشلوا جثمامين 4 شهداء هم المواطن "ياسين الشريحي" وزوجته وأطفاله، وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "الشريحي" بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة وتم نقلهم إلى مستشفى "العودة" في المخيم.



وأوضحت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة "أبو سدرة" بالنصيرات مخيم 2، في محيط مسجد مراد الطلاع وسط قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين.



كما استهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "أبو جاسر" بمنطقة العلمي بمخيم جباليا وسط القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى "كمال عدوان" في المخيم.. فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة "البطران" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في محيط "دوار الشهداء" بالمخيم.



وجنوبا.. فجرت قوات الاحتلال أحياء سكنية غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طواقم الإسعاف، نقلت شهيدا جراء استهدافه من جانب طائرة مسيرة للاحتلال وهو يقود دراجة هوائية في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر.