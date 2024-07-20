سوريا تدين قرار الكنيست الإسرائيلى رفض إقامة دولة فلسطينية

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أدانت سوريا، اليوم /السبت/، قرار الكنيست الإسرائيلى رفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنه يجسد النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلى ويُعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطينى وتقويضا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة وللأمن والاستقرار فى المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن هذا القرار يأتى فى سياق سياسة الاحتلال الإسرائيلى فى حرمان الفلسطينيين من إنشاء دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس، ويمثل تناقضا مع مبدأ تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، ما يُشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار فيها.



وأكدت الوزارة أن الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وباقى الأراضى الفلسطينية هى تمهيد لتحقيق المشروع التوسعي، مشددة على رفض سوريا لهذه القرارات المشينة، وعلى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.



ودعت الوزارة، جميع دول العالم والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم ضد سياسات التوسع والاستيطان والدمار والإبادة الإسرائيلية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله البطولي.