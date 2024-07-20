رسالة دكتوراه عن دعم التحول للاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية مصر 2030

أسوان – عبد الله صلاح

ناقش الباحث أحمد محمد يوسف، خبير تطوير المناهج بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وسفير مصر للتنمية المستدامة بالوكالة، رسالة الدكتوراه بعنوان "أثر تطوير التعليم الفنى فى دعم التحول للاقتصاد الأخضر فى مصر"، دراسة تطبيقية على التعليم الفنى.

ووصل الباحث لتوصيات ونتائج هامة تدعم رؤية مصر 2030 وتدعم التحول للاقتصاد الأخضر وتطوير التعليم الفنى وحظى البحث على اهتمام كبير لدى لجنة المناقشة والحضور.

حضر المناقشة المهندسة شيرين فرج مدير مكون التعليم المزدوج من أجل الاقتصاد الأخضر وعميد كلية تربية الدكتور ياسر الشافعى والدكتورة رجاء فؤاد وكيل الدراسات العليا كلية تربية جامعة كفر الشيخ والمهندس ناصر حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالغربية ولفيف من الضيوف من ممثلى الوكالة الالمانية لتعاون الدولى Giz ووزارة التربية والتعليم وزارة البيئة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.