رحيل المناضل السيناوي الشيخ عيد مصبح عن عمر يناهز 76 عامًا

شمال سيناء - محمد حسين

غيب الموت المناضل السيناوي الشيخ عيد مصبح النديات من قبيلة الترابين في سيناء، عن عمر يناهز 76 عامًا، وأعلنت أسرته وفاته وتشييع جثمانه في قرية المنبطح بمركز الحسنة في وسط سيناء.

نعت جمعية مجاهدي سيناء البطل عيد مصبح النديات، الذي رحل بعد حياة مليئة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس الجمعية، إن الراحل كان من المناضلين الذين أدوا دورًا وطنيًا بارزًا خلال فترة الاحتلال، وقام بأعمال بطولية نادرة خدمة للوطن.

وأشار جهامة إلى أن الراحل مُنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده الوطنية ودوره في مساعدة القوات المسلحة. وأكد أن عيد مصبح كان عضوًا في جمعية مجاهدي سيناء، وشارك في المهام الوطنية التي أداها رجال سيناء المدنيين تحت إشراف القيادة في تلك الفترة.

وأضاف جهامة أن للراحل بصمة نضالية وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، مشددًا على دوره كرمز مجتمعي بارز. وأوضح أن المناضل الراحل عانى من الأمراض في سنواته الأخيرة، وتم تنفيذ وصيته بدفنه في مسقط رأسه بقرية المنبطح، حيث تم فتح سرادق لتلقي العزاء.