حملات مكثفة على الأنشطة التموينية والمخابز البلدية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة عدة حملات مسائية وصباحية للمرور على كافة الأنشطة التموينية والمخابز البلدية ومحطات الوقود بمناطق إمبابة، والمنيرة، والوراق، ومنشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات برئاسة هالة غريب مدير المديرية، وبالاشتراك مع مديري ورؤساء الأقسام الرقابية، وبالتنسيق مع الإدارات الخارجية، عن ضبط 343 جيركن زيت سيارت مختلفة الأنواع بأحد المخازن دون رخصة أو فواتير، وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب المخزن وتم التحفظ على الكميات لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

وشهدت الحملات ضبط عدة مخالفات على مستوى المحافظة، إذ تم تحرير محضر لمحطة بنزين لعدم انتظام سجل 21 بترول، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر عدم وجود رخصة مزاولة نشاط.

وفي مجال المخابز، تم ضبط 476 شيكارة دقيق بلدي تصرف مدعم نسبة استخراج 87.5٪ ؜في أحد مطاحن القطاع الخاص التابعة للدولة، وضبط 817 بطاقة تمويني مجمعة في أحد المخابز البلدية بالبدرشين وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على البطاقات لحين صدور قرار النيابة المختصه في هذا الشأن.



وأسفرت الحملات عن ضبط 72 بطاقة ذكية في أحد المخابز بقرية المنصورية في منشأة القناطر، وتحرير تقارير مخالفة انتهاء إنتاج بـ3 مخابز بلدية، و20 مخالفة نقص وزن، و20 مخالفة مواصفات، و21 مخالفة غلق أثناء المواعيد العمل الرسمية، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 تقارير عدم نظافة، ومخالفات 2 قائمة، ومحضرين مخالفة شهادة صحية، ومحضرين بيع بأزيد، وتقريرين عدم إعطاء.



