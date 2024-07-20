حصاد الوزارات.. التعليم تقرر منح درجة سؤال كاملة لجميع الطلاب بامتحان الديناميكا

كتب سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

ختامه مسك.. فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الديناميكا "فيديو"

وزارة التعليم تقرر منح درجة سؤال كاملة لجميع الطلاب فى امتحان الديناميكا

جداول امتحانات الدور الثانى 2024 لطلاب الجيزة.. تنطلق الإثنين المقبل

إجابات امتحان الديناميكا 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى للعام السادس على التوالى

وزارة التعليم تعلن تفاصيل حلول مشكلة كثافة الطلاب استعدادا للعام الدراسى 2025

ضبط طالب خلال محاولة الغش الإلكتروني في امتحان مادة الديناميكا للثانوية

صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر غدا

وزيرة التضامن تستعرض أنشطة الوزارة أمام ورشة عمل التنمية المحلية للمحافظين

وزارة الزراعة تكثف المرور على ثلاجات تخزين تقاوى البطاطس فى 7 محافظات

وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بأسوان