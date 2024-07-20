جامعة القناة تتقدم 86 مركزًا فى تصنيف ويبومتركس يوليو 2024

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن مختبر سايبرمتريكس الإسباني "الإصدار العام" لتصنيف ويبمتركس نسخة يوليو لهذا العام والذي يشمل 32,000 جامعة عالمية من 200 دولة تحقيق جامعة قناة السويس تقدمًا ملحوظًا بحصولها على الترتيب 1663 عالميًا مقارنة بالترتيب 1749 لعام 2023 في إصدار يوليو.

كما احتلت الجامعة المرتبة 17 على مستوى جامعات شمال أفريقيا من بين 702 جامعة أفريقية، والمرتبة 52 عربيًا من بين 1366 جامعة عربية، والمرتبة 15 محليًا من بين 81 جامعة مصرية.

وعلق الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على نتائج التصنيف قائلا: "نحن فخورون بالتقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف ويبومتركس، والذي يعكس الجهود المشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والنشر الدولي"، لافتاً إلى أن نتائج التصنيف مؤكد على كفاءة وتميز باحثي جامعة قناة السويس في النشر الدولي المرموق، وتمثيلهم بين الأعلى استشهادًا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود الجامعة في وضع السياسات الداعمة لباحثيها والمعززة لجهودهم في البحث العلمي والنشر الدولي.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج هذا التصنيف تؤكد التزامنا بتوفير البيئة الداعمة للباحثين وتشجيعهم على تحقيق التميز البحثي والنشر في المجلات الدولية الرصينة.

وتابع "محمد سعد" أن تصنيف ويبمتركس للجامعات العالمية يُعد أحد أكبر التصنيفات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي عالميًا، حيث يقيم أداء الجامعات من حيث أداء الصفحات الخاصة للجامعات ومعدلات النشر المفتوح وتميز الباحثين.

حققت جامعة قناة السويس تميزًا ملحوظًا في مؤشر التميز البحثي لباحثيها، وجاءت في المرتبة 970 عالميًا والمرتبة 14 مصريًا، متقدمة 35 مركزًا عن الإصدار الأخير.

كما حققت المرتبة 1316 عالميًا والمرتبة 15 مصريًا في مؤشر النشر المفتوح والشفافية، متقدمة 24 مركزًا عن الإصدار الأخير. واحتلت الجامعة المرتبة 6720 عالميًا والمرتبة 17 مصريًا في مؤشر تأثير شبكات الجامعة.