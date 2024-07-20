تعيين عزت إبراهيم رئيسا للقطاعات التجارية بشمال القاهرة

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرار بتعيين المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات التجارية و المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتولى منصب رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات التجارية و المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء كان يتولى الوظيفيتين منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا و لم يتم الفصل بين النائب المالى و التجارى بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، موضحا أن هذا الجمع مخالف لقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر ويضر بمصلحة الشركة نظرا لتضارب المصالح.

وأشار المصدر إلى أن النائب المالى بشركات توزيع الكهرباء يتولى مسؤولية التفتيش على النائب التجارى و جميع نواب رئيس الشركة و القطاعات المختلفة و إعداد تقارير بمستوى الأداء، موضحا أنه فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء يتولى شخص واحد وظيفة النائب المالى و التجارى و يقوم بتقييم نفسه بنفسه وهو ما يضر بمصلحة قطاع الكهرباء.



