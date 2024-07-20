تعرف على طريقة ومواعيد حضور اللقاء الجماهيري للمواطنين مع محافظ القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، خطوات التقديم للمواطنين الراغبين في حضور اللقاء الجماهيري لمحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والذي يتم عقده يوم الثلاثاء من كل أسبوع بحضور القيادات التنفيذية لسرعة عرض وفحص الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بحضور الجهات المختصة بالشكاوى.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه على المواطنين الراغبين فى لقاء المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى المركز التكنولوجى التابع لمكان إقامة المواطن، على أن يكون موضحا بالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين كل ثلاثاء من كل أسبوع مع محافظ القليوبية، بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم.

وكشفت المحافظة، أنه سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطن طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى، وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتي، بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها)، شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية)، الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور)، طبقا للجدول الزمنى على أن يكون اللقاء يوم الثلاثاء أسبوعيا.