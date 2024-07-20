تعرف على أنشطة وفعاليات ملتقى جامعات الدلتا بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

وصلت وفود جامعات تحالف إقليم الدلتا لمعسكر الطلاب بمدينة جمصة، اليوم السبت، للمشاركة في "الملتقى الأول لجامعات الدلتا"، والذي تنظمه جامعة المنصورة خلال رئاستها للتحالف هذا العام 2024 خلال الفترة الممتدة ما بين 20، و25 يوليو الجاري.

يشارك بفعاليات الملتقى 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا، وهي جامعات: (المنصورة، طنطا، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، السلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية فرع دمياط الجديدة، ومن القطاع الخاص أيضا.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية قد أولى جيل الشباب اهتماماً خاصاً، وعميقاً؛ إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر، وصياغة المستقبل، واقتناعاً بأن يكون الشباب مؤهلا لأداء هذا الدور، والقيام به على أكمل وجه لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية، والصناعية، والبحثية، وقطاع الأعمال؛ لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، كما يأتي تنظيم الملتقى إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية التواصل الطلابي، وتنمية الوعي، وتعزيز الروابط بين الطلاب بالجامعات المصرية، وذلك من خلال الأنشطة الطلابية، وتحقيقاً لرؤية الوزارة في التكامل بين القطاعات، وتنفيذاً لرؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل، والاكتفاء في المجالات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن فعاليات الملتقى تتضمن أنشطة تثقيفية، لتوعية الشباب بإنجازات الدولة المصرية، وإعدادهم لسوق العمل، ودورهم في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة، والتحديات، التي تواجه الشباب، كما تتضمن الفعاليات أنشطة رياضية، وترفيهية لدمج طلاب الجامعات في الأنشطة المختلفة، وزيادة الروابط بين طلاب تحالف جامعات إقليم الدلتا المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.