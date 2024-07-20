تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، ثالث أسبوع في شهر يوليو، بحجم تداول بلغ 17.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.026 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.012 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 12.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 946.8 مليون جنيه، ثم "طاقة عربية" بحجم تداول 48.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 714.4 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 219.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 671.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 98.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 657.2 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 62.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 432.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 7.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 428.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 89.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 425.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 12.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 404.4 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 28653.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 6495.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9374.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 35333.27 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6430.86 نقطة.