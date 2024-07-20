تحسين مستوى المعيشة.. تعرف دور حياة كريمة فى المحافظات (إنفوجراف)

فى عام 2019، تم إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى عام 2019 لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتم إعلان مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهى المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة فى عام 2020، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالى 16 مؤسسة مجتمع مدنى، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التى بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادى للفئات الأكثر احتياجًا، وتم تحديد الأهداف الرئيسية للمبادرة فى أربعة مجالات وهى:

1- البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحى، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت وغيرها من الخدمات المختلفة ).

2- الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب).

3- الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

4- التطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعى والثقافة).

انفوجراف حياة كريمة