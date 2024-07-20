وكالات

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيتمكن من وضع حد للصراع الأوكراني بفضل شجاعته وقوته.

وكتب في مقال لصحيفة "ديلي ميل": "بعد أن تحدثت مع دونالد ترامب هذا الأسبوع، أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يتمتع بالقوة والشجاعة لإصلاح هذا الأمر، وإنقاذ أوكرانيا، وإحلال السلام ووقف العدوى المدمرة للصراع".

وأضاف: "أظهر ترامب شخصيته عندما رفع قبضته في الهواء على خشبة المسرح بعد محاولة الاغتيال، ولم يسمح للأمن بأن يقوده بشكل سلبي". وبحسب جونسون، فإن الرئيس الأمريكي السابق يدرك أن هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى هزيمة أمريكا.

وكتب السياسي: "أعتقد أن ترامب قادر على وضع حد لهذا الأمر بالشروط المناسبة لأوكرانيا والغرب، وأقول إنني لا أستطيع التأكد مما سيفعله بالضبط إذا تم انتخابه".

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق إن الأوكرانيين هم "القوة الأكثر فعالية في مناهضة روسيا في العالم".

وفي وقت سابق، كتب جونسون أنه التقى بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال، وناقش معه الصراع الأوكراني.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، قال رئيس فصيل حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، ديفيد أراخاميا، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا كان من الممكن أن تنتهي في نهاية نوفمبر 2022، لكن السلطات الأوكرانية لم توافق على حياد البلاد.

ونذكر بأنه بعد المفاوضات مع الجانب الروسي في إسطنبول، دعا رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون كييف إلى عدم التوقيع على أي شيء مع روسيا الاتحادية و"القتال ثم القتال فقط".