اليوم السابع
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بورصة الدواجن فى مصر .. تحرك جديد بالأسواق

السبت، 20 يوليو 2024 05:00 ص
بورصة الدواجن فى مصر .. تحرك جديد بالأسواق مزرعة دواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت، تحركًا جديدًا في الأسعار، لتسجل أسعار الفراخ مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويتراوح السعر النهائي للمستهلكين 82 إلى 88 جنيها للكيلو تقريبًا مقابل مستويات وصلت إلى 95 جنيها للمستهلكين.


وسجل سعر البيض في الأسواق، استقرارًا ملحوظًا لتسجل الكرتونة 142 جنيهًا للبيض الأبيض، و 137 جنيهًا للبيض البلدي، و149 جنيهًا للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.


وكانت أسعار الفراخ البيضاء، قد بدأت تشهد هبوطًا ملحوظًا في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 جنيهًا وصولا إلى 72 جنيهًا في تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ 3 أشهر تقريبًا مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلى 65 جنيها.







بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن في الأسواق

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أسعار البيض اليوم




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