بدء فعاليات أول أيام دورة تأهيل اختبارات المعلم المساعد بجامعة دمنهور

بدأت اليوم السبت أولى فعاليات أول أيام دورة " التأهيل لاجتياز اختبارات المعلم المساعد"، بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي بحضور عدد كبير من المتدربين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتورة منى السيد مبروك - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي قنديل - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





جانب من الفعالية

حاضر بالدورة الأستاذ الدكتور حسام سمير عمر - أستاذ مساعد أصول تربية االطفل بككلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة دمنهور.

الدكتــورة هناء عبد الحميد عيسى - مدرب محترف بوزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



الفعاليات





وفي كلمته رحب الدكتور أحمد حلمي - مدير المركز بالمدربين والحضور، موجها الشكر للمدربين على تعاونهم، وحرصهم على تقديم أفضل خدمة للطلاب، ناصحا الطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم و تؤهلهم لسوق العمل.



الفعاليات

من جانبهم أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة موجهين جزيل الشكر للمدربين على الجهد المبذول.



جدير بالذكر أن المستوى 9 ساعات على مدار ثلاثة ايام ، وتضمن الدورة عدة محاور وموضوعات على مدار الأيام الثلاثة منها: اليوم الأول : أنواع الاختبارات وخطوات التقدم ، اليوم الثاني : فنيات اجتياز المقابلة الشخصية ، اليوم الثالث : التدريب على الاختبارات المقررة .



وصرح الدكتور أحمد حلمي أن تلك البرامج التدريبية خطوة هامة لإعداد المعلمين وربطهم بالواقع العملي، ويمكن تعريفها بأنها مرحلة دعم منظم، وبرنامج للتطوير المهني يتم تصميمه؛ لتقديم الدعم، والتوجيه والإرشاد للمعلمين الجدد؛ لمساعدتهم على التكيف مع النظام المدرسي، وثقافة العمل الجديدة.