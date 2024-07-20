بالونات وورود.. طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يحتفلون بختام مارثون الامتحانات

البحيرة -ناصر جودة

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمى رياضة فى ختام مارثون الامتحانات، وشهد حرم لجان الامتحانات احتفالات صاخبة للطلاب وأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء مارثون الامتحانات، وتعالت فيها أصوات الزغاريد مع تقديم الورود والهدايا للطلاب.

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية.

من جانب،ه شدد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها وزارة التعليم بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

وأشار إلى السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكى يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.