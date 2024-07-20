بالزغاريد والأغانى.. طلاب الثانوية العامة ببورسعيد يودعون الامتحانات.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام إحدى لجان الثانوية العامة في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك في لجنة مدرسة بورسعيد الإعدادية، تزامناً مع آخر الامتحانات لشعبة الرياضة، بعد انتهاء الشعب الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

وسادت حالة من الفرحة بين الطلبة والطالبات في محافظة بورسعيد، عقب انتهاء امتحان مادة الديناميكا لشعبة الرياضيات بالشعبة العلمية، وانتشرت البالونات والزغاريد والأغاني احتفالاً بانتهاء ماراثون الامتحانات.

كان الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أعلن قبيل الامتحانات عن إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 التي انطلقت الاثنين الموافق 10 يونيو الماضي، وانتهت اليوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري .





يذكر أن 5872 طالبا وطالبة أدوا إمتحانات الثانوية العامة ببورسعيد موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.



احتفال انتهاء ماراثون الإمتحانات



احتفالات الطلاب