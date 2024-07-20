انهيار جزئى لمنزل قديم بطنطا دون وقوع إصابات

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة الجانبية التابعة لحي أول طنطا بمحافظة الغربية، انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة، دون وقوع إصابات.

انتقلت شرطة النجدة والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار لمنع مرور المارة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بحدوث انهيار جزئى لمنزل قديم بمنطقة الجانبية بطنطا.

انتقلت الجهات المعنية لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وإخلاء المنزل من السكان، خشية انهيار باقي المنزل.

من ناحية أخرى قرر ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وسرعة إصدار تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.