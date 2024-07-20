اليوم.. بدء اختبارات ومقابلة القبول بمدرسة مياه الشرب ببنى سويف

تبدأ اليوم السبت، شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، فى عمل الإختبارات "إلكترونيا" والمقابلة الشخصية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،وحتى يوم الخميس الموافق 25/07/2024 بمقر المدرسة الفنية بالحى الثالث شرق النيل ببنى سويف، ابتداءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا طبقا لكل مجموعة .
وحددت شركة مياه الشرب ببنى سويف المواعيد طبقا للمحافظات وطبقا للجدول التالى:_
- السبت 20/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
- الأحد 21/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
- الإثنين 22/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
- الثلاثاء 23/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
- الأربعاء 24/07/2024 -الازهر - محافظة المنيا ( 270.5 ) .
- الخميس 25/07/2024 "التخلفات "
وحدت الشروط الواجب توافره
- يجب حضور الطالب بزى لائق وكذلك مظهر حسن .
- الالتزام بالاجراءات الاحترازية واحضار كمامة للدخول للمدرسة .
- إحضار صورة شخصية .
- اصل الاستمارة وكذلك صورة منها .
- إحضار قلم وآلة حاسبة .
- بالنسبة لطلاب محافظة المنيا يجب إحضار اصل الشهادة أو بيان نجاح من الادارة التعليمية .
- يتم حضور الطالب مع مرافق واحد فقط يدخل معه المدرسة.