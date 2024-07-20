اليوم.. بدء اختبارات ومقابلة القبول بمدرسة مياه الشرب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تبدأ اليوم السبت، شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، فى عمل الإختبارات "إلكترونيا" والمقابلة الشخصية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،وحتى يوم الخميس الموافق 25/07/2024 بمقر المدرسة الفنية بالحى الثالث شرق النيل ببنى سويف، ابتداءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا طبقا لكل مجموعة .

وحددت شركة مياه الشرب ببنى سويف المواعيد طبقا للمحافظات وطبقا للجدول التالى:_

السبت 20/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .

الأحد 21/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .

الإثنين 22/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .

الثلاثاء 23/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .

الأربعاء 24/07/2024 -الازهر - محافظة المنيا ( 270.5 ) .

الخميس 25/07/2024 "التخلفات "



وحدت الشروط الواجب توافره