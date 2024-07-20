اليوم السابع
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السبت، 20 يوليو 2024 10:03 ص
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اليوم.. بدء اختبارات ومقابلة القبول بمدرسة مياه الشرب ببنى سويف

السبت، 20 يوليو 2024 09:00 ص
اليوم.. بدء اختبارات ومقابلة القبول بمدرسة مياه الشرب ببنى سويف محطة مياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تبدأ اليوم السبت،  شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، فى  عمل الإختبارات "إلكترونيا" والمقابلة الشخصية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،وحتى يوم الخميس الموافق 25/07/2024 بمقر المدرسة الفنية بالحى الثالث شرق النيل ببنى سويف، ابتداءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا طبقا لكل مجموعة .

وحددت شركة مياه الشرب ببنى سويف المواعيد طبقا للمحافظات وطبقا للجدول التالى:_

  •  السبت 20/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
  • الأحد 21/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .  
  • الإثنين 22/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
  • الثلاثاء 23/07/2024 محافظة بنى سويف ( 270.5 ) .
  •  الأربعاء 24/07/2024 -الازهر - محافظة المنيا ( 270.5 ) .
  • الخميس 25/07/2024 "التخلفات "


وحدت الشروط الواجب توافره

  1. يجب حضور الطالب بزى لائق وكذلك مظهر حسن .
  2. الالتزام بالاجراءات الاحترازية واحضار كمامة للدخول للمدرسة .
  3. إحضار صورة شخصية .
  4. اصل الاستمارة وكذلك صورة منها .
  5. إحضار قلم وآلة حاسبة .
  6. بالنسبة لطلاب محافظة المنيا يجب إحضار اصل الشهادة أو بيان نجاح من الادارة التعليمية .
  7. يتم حضور الطالب مع مرافق واحد فقط يدخل معه المدرسة.

 







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