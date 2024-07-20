النيابة العامة تطلب تقرير المعمل الجنائى فى حريق مخزن بويات بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بانتداب رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق شب داخل مخزن بويات ودهانات فى منطقة المرج، وأعداد وأرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، لبيان سبب الحريق الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مخزن بويات ودهانات فى منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى المرج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.