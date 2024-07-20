النمسا: انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 64 % فى يونيو الماضى

أ ش أ

أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى اليوم /السبت/ أن بلاده نجحت فى مخالفة الاتجاه الدولى فى الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه فى يونيو الماضى تم تقديم 1835 طلب لجوء فى النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 64 بالمائة.



وقال كارنر - فى تصريحات له اليوم /السبت/- إنه بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبى فإن طلبات اللجوء هناك لم تنخفض، إلا بالكاد مقارنة بالعام السابق.



وأوضح الوزير أن المهربين يتجنبون حاليا النمسا ونشهد انخفاضًا كبيرًا فى المعابر الحدودية غير القانونية، ونرى انخفاضًا كبيرًا فى طلبات اللجوء، كما نشهد أيضًا انخفاضًا فى عدد ما يسمى لم شمل الأسرة فى مجال طلبات اللجوء.



وأكد وزير الداخلية النمساوى أنه عند مقارنة النصف الأول من العام مع نفس الفترة من العام الماضي، هناك تراجع كبير، وفى النصف الأول من عام 2023، تم تقديم 23142 طلب لجوء بينما فى هذا العام 13479 طلب لجوء، أى 9663 طلبًا أو أقل بنسبة 42 بالمائة.