المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ لتجارته فى المخدرات

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا علي عامل بإحدى قرى مركز كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والزمته المصاريف، لاتجاره في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 10159 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، المقيدة برقم 931 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.ف.م.ع"، 28 سنة، عامل عادي بإحدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 15 مارس 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ قد ضبط محرزا الهيروين المخدر، والميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار.

وفي تحقيقات النيابة العامة أمام أحمد السعيد ، وكيل نيابة كفر الشيخ قال النقيب أحمد السخاوي ، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أن معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها أكدت أن المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التوجه إلى مقر مسكنه وبتفتيش منزله تم العثور على 28 لفافة ميثامفيتامين المخدر، 69 لفافة هيروين مخدر، ومبلغ مالي وتليفون خلوي، وبمواجهته أقر بأن المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة ذلك ، والتلفون للاتصال بذبائنه، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.