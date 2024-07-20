الكشف على 3800 حالة مجانا خلال قوافل علاجية بعدة قرى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 3800 مواطن بقريتى صفط الخمار و طهنشا بمركز المنيا وذلك فى الفترة من 8 وحتى 11 من شهر يوليو الجاري، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد المحافظ، أن القوافل العلاجية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء المحافظة وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، مع تقديم خدمات علاجية شاملة ومتكاملة من أجل حياة صحية كريمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل يتم تنفيذها من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية ـ خدمات الأشعة والتحاليل "، فضلاً عن صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن فاعليات القافلتين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 3800 حالة بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 792 حالة جراحة، 726 حالة أطفال، 586 باطنة، 161 نساء ،172 أسنان، 514 جلدية، 213 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 300 تحليل متنوع و 19 أشعة عادية، و9 حالات موجات صوتية، و 255 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وخلع اسنان لعدد 19 حالة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 265 من أهالى القريتين.