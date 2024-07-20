القوافل العلاجية لحياة كريمة تجرى الكشف الطبى المجانى على أهالى مرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم السبت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر وتستغرق فيها يومين اليوم وغدا الأحد، حيث تجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء الاشعة والفحوصات مجانا على الأهالى .

وكانت انتهت القوافل العلاجية امس الجمعة من اجراء الكشف الطبى على اهالى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وقبلها مدينة حلايب، وكذلك سبقت مدينة حلايب قرى مرسى حميرة وادلديت التابعتين لادارة الشلاتين الصحية، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهل منطقة الأمل بالقصير والتي انطلقت منها القوافل العلاجية خلال شهر يوليو الجارى .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة قبل الماضية بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عملها من منطقة الأمل بمدينة القصير واقامت فيها الجمعة السبت من الاسبوع قبل الماضى .

وصلت الأحد الماضى الى قرى مرسى حميرة وادلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والاثنين ثم اتجهت الثلاثاء الماضى الى حلايب جنوبا وانتقل الخميس الماضى الى قرية أبو رماد وقضت فيها الخميس وامس الجمعة.

ومن المقرر ان تصل اليوم وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد الى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا اليوم السبت وغدا والأحد، ثم الى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو .

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر .