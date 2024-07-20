السياحة والمصايف بالإسكندرية: إعادة 11 طفلا فقدوا بالشواطئ بسبب الزحام.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا علي الشواطئ بعد سجلت أعداد المتوافدين أرقاما قياسية خلال قضاء عطلة الويك إند علي سواحل البحر المتوسط، بسبب الهروب من موجة الطقس الحارة للاستماع بالشواطى.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم الدفع بالحملات المستمرة ورفع كافة الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي لافتات كامل العدد علي عدد من الشاطئ بسبب توافد أعداد كبيرة من رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية وتحقيقها نسب إشغالات بلغت 100%.

وأضافت السياحة والمصايف، أن الإذاعة الداخلية الشواطئ، نجحت في استعادة 11 طفلا فقدوا أمس بسبب الزحام الشديد في الشواطئ، وهي شواطئ البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الذهب وستانلي، وتمت إعادتهم إلي ذويهم.



حملات السياحة والمصايف بالإسكندرية



العثور على أطفال مفقودة علي شواطئ الإسكندرية



اطفال عثر عليها مفقودة علي شواطئ الإسكندرية_1



السياحة والمصايف تعيد الاطفال المفقودة علي شواطئ الإسكندرية



اطفال عثر عليها مفقوظة علي شواطئ الإسكندرية