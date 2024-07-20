الديناميكا ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنيا.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، فى أخر أيام الامتحانات وبعد انتهاء طلاب شعبة الرياضة من أداء الامتحان، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بالامتحان، وأنه كان فى متناول الجميع، كما رصد البث المباشر، الفرحة التى سادت بين الطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات، من خلال الألعاب والزغاريد التى انطلقت أمام اللجان، كما رصد البث المباشر حالة الفرحة بين الطلاب أمام اللجان مع أولياء الأمور، الذين كانوا يتواجدون أمام اللجان طوال أيام الامتحانات ومنذ اليوم الأول وحتى الختام.

وأدى طلاب شعبة الرياضة امتحان مادة الديناميكا، وذكر الطلاب أن الامتحان كان فى متناول الجميع وهو أفضل من امتحان العام الماضى، وعقب خروج الطلاب من اللجان كانت لحظات الوداع بين الطلاب والأحضان، أعقبها حالة الفرحة التى خيمت على الجميع، حيث أدى 37 ألفا و432 طالبا وطالبة الامتحانات، وكان توزيعهم على 100 لجنة رئيسية بمختلف مراكز المحافظة.