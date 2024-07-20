الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 12 مسيرة روسية من طراز شاهد

أ ش أ

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم /السبت/، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد وطائرة بدون طيار أخرى من نوع غير محدد.



وقال أوليشوك: "في ليلة 20 يوليو، هاجم الروس أوكرانيا بثلاثة صواريخ باليستية أرضية من طراز إسكندر-إم من منطقة فورونيج، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز إسكندر-ك و16 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد من منطقة كورسك، واستخدموا طائرة بدون طيار واحدة من نوع غير محدد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشار إلى أن مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وكييف تعرضن للهجوم.



وأوضح أنه نتيجة للمعركة المضادة للطائرات، أسقطت وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية 12 طائرة هجومية بدون طيار من طراز شاهد-131/136 وطائرة بدون طيار واحدة من نوع غير محدد.