الحماية المدنية بالوادى الجديد تنفذ برامج تدريبية للموظفين على مكافحة الحرائق

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أن إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تستكمل بتنفيذ تدريب نظري وعملي لأفراد إدارة الأمن بالديوان العام على مسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، وأساليب المكافحة عن طريق وسائل الإطفاء اليدوية، بالإضافة لتوزيع مطبوعات توعوية وتطبيق التدريب عمليًا بفناء ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الدورات التدريبية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق والتعامل الآمن معها، حيث يقوم فريق متخصص من كوادر الحماية المدنية بتدريب الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات على كيفية التعامل مع الحرائق من هلال الشرح النظرى والتطبيق العملى.

وتضمن البرنامج التدريبى للدورة التعريف بمنظومة الحماية المدنية وإمكانياتها المواكبة لأحدث التجهيزات العالمية و القواعد الفنية المتبعة للتعامل مع حرائق المبانى و مواصفات الأجهزة والمعدات والمركبات المستخدمة فى مكافحة الحرائق و تشكيل فرق الإطفاء وتجهيزات الحماية الشخصية لرجل الإطفاء والإسعافات الأولية أثناء حدوث الحرائق وإجراءات حماية المنشآت من أخطار الحريق واستخدام المادة الرغوية فى مكافحة الحرائق.



