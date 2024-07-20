الجيش الروسي يعلن التصدى لـ5 هجمات للقوات الأوكرانية

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قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشمالية الروسية ياروسلاف ياكيمكين، إن وحدات من مجموعة قوات الشمال صدت خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

وأضاف ياكيمكين - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لقد قمنا بصد خمس هجمات شنتها تشكيلات من الألوية الهجومية الآلية 57 والـ92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة فوستوك والمخابرات الرئيسية في كراكن الأوكرانية".. موضحا أن وحدات المجموعة الروسية قضت على القوة البشرية والمعدات لـ 3 ألوية أوكرانية.

وأشار إلى أنه خلال يوم واحد فقط، فقدت أوكرانيا ما يصل إلى 255 عسكريا و6 شاحنات ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع ومحطة حرب إلكترونية.