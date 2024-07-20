الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مسيرة قادمة من سوريا

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أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم /السبت/، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.



وقال مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز الطائرة المسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتم إسقاطه داخل الأراضى الأردنية.



وأضاف المصدر فى بيان أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.