الجارديان: تحذير للمسافرين من استمرار تأثر حركة السفر رغم إصلاح الخلل التقنى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن المصطافين ببريطانيا تلقوا تحذيرات من أن الاضطراب فى السفر قد يستمر أيام فى الوقت الذى تتعافى فيه شركات الطيران من التعرض لواحد من أكبر حوادث الخلل فى نظم المعلومات فى السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط سفر الركاب أمس الجمعة فسدت بعد إلغاء الآلاف من الرحلات الدولية الدولية بعد الخلل التقنى الذى أصاب أنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت. وتسبب الخلل فى حدوث فوضى فى عدد من الخدمات مع إلغاء مواعيد المستشفيات وإيقاف أنظمة الرواتب وتوقف بث القنوات التلفزيونية بسبب انقطاع الخدمة.

وتم إلغاء أكثر من 5078 رحلة جوية، أي 4.6% من الرحلات المجدولة، حول العالم يوم الجمعة. بحلول المساء، تم إلغاء 338 رحلة جوية داخل وخارج المملكة المتحدة – 167 مغادرة و171 وصولاً – وفقًا لشركة تحليلات الطيران سيريوم.

وبعد ازدحام المطارات بشدة يوم الجمعة فى الوقت الذى عانت فيه الشركات فى استمرار الخدمات، فإنه من المتوقع أن تستمر فوضى السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم إلغاء 45 رحلة جوية فى بريطانيا على الأقل السبت.

وحثت رابطة السفر "أبتا" المسافرين على مراجعة الشركات لمعرفة ما إذا كان هناك أى خطوات إضافية بحاجة إلى القيام بها. وقال متحدث باسم الرابطة: لو كنتم متجهين إلى إجازة خلال العطلة الأسبوعين، بأى وسيلة، فننصحكم بمراجعة شركة السياحة لمعرفة ما إذا كانت هناك أى خطوات إضافية بحاجة للقيام بها حيث لا تزال بعض الشركات تعانى من آثار الخلل التقنى العالمى الذى حدث يوم الجمعة.

وقالت العديد من شركات الطيرات الأمريكية وفى آسيا إنهم يستأنفون عملياتهم ، مع استعادة خدمات تسجيل الوصول فى هونج كونج وكوريا الجنوبية وتايلاند، وعاد معظمها إلى طبيعته فى الهند وإندونيسيا وفى مطار شانجى فى سنغافورة اعتبارا من بعد ظهر السبت.

وقال مطار أتلانتا، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الركاب، إنه لم يتأثر بالانقطاع لكنه يعمل مع "شركاء الطيران" الذين تأثروا.