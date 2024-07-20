اليوم السابع
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التعاون الخليجى: رأى محكمة العدل الدولية يعزز حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه

السبت، 20 يوليو 2024 05:24 م
التعاون الخليجى: رأى محكمة العدل الدولية يعزز حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إيمان حنا

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رحب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرأى الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً بلاهاي، وفق بيان لمجلس التعاون .

وقال الأمين العام إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئاً على أرض الواقع، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقً أصيل للشعب الفلسطيني.

وجدد الأمين العام التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.







فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

محكمة العدل الدولية




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