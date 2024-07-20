الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق بلدة طوباس

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم /السبت/، إجراءاتها العسكرية على حاجز /تياسير/ شرق بلدة طوباس.



وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار خاصة؛ مما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.



ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين من بلدة /جبع/ جنوب مدينة جنين ، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بهما وتحطيم محتوياتهما، وحطمت سيارة احد الشابين ، كما اندلعت مواجهات في البلدة دون أن يبلغ عن إصابات.



وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت ضاحيتى ذئابة وعزبة الطياح من المحور الجنوبي لمدينة طولكرم وجابت شوارعها الرئيسية، قبل أن تتوجه إلى ضاحية ذنابة، وتمركزت في منطقة دوار العقدة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.