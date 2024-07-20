الإمارات: رفض الإجراءات الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بأرض فلسطين

إيمان حنا

رحبت الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي. وفق "وام ".

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأضاف الصفدي - عبر منصة "إكس" الجمعة - أن رد فعل إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست لمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية؛ يثبت تجاهل إسرائيل الكامل القانون الدولي.

وأكد ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووجوب توقف جرائم الحرب التي ترتكبها.. قائلا: "تجب محاسبة إسرائيل".