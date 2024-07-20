استعراض "صغيرة على الحب" من فريق قادرون باختلاف بمركز التنمية الشبابية فى العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، بعنوان شاهد استعراض "صغيرة علي الحب" لسعاد حسني من فريق قادرون باختلاف لمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان.

ويعد فريق قادرون باختلاف بمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، من الفرق المتميزة التي حازت علي تقدير وثناء من وزارة الشباب والرياضة، والذي يقدم مجموعة من الاسكتشات الفنية مثل الليلة الكبيرة وصغيرة علي الحب و7 قارات.

وقالت عفاف محمد عضو مجلس إدارة مركز الشباب والمشرفة علي الفريق، إنهم 32 شابا وفتاة من ذوي الهمم ما بين متلازمة دوان وإعاقات ذهنية وسمعية، لكنهم لديهم قدرات حسية وفنية عالية، هو ما ظهر عليهم من استجابة سريعة في التدربيات، لافتة إلى أن المجلس بإشراف إبراهيم مهدي رئيس مجلس الإدارة وجه لكل الدعم للفريق لرعاية للموهوبين من ذوي الهمم.

وأكملت شيرين السعيد مسئول ذوي الهمم بإدارة الشباب بالعاشر من رمضان، أن وزارة الشباب ومديرية الشرقية، توليان كل الاهتمام بذوي الهمم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية، وأضافت أن فريق قادرون باختلاف العاشر من رمضان، هو فريق مميز.