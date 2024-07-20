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ارتفاع حصيلة العدوان على منزل بمنطقة الصفطاوى فى مدينة غزة إلى 7 شهداء

السبت، 20 يوليو 2024 02:28 م
ارتفاع حصيلة العدوان على منزل بمنطقة الصفطاوى فى مدينة غزة إلى 7 شهداء قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: ارتفاع حصيلة العدوان على منزل بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة إلى 7 شهداء وعدد من المصابين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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