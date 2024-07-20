اختبارات القدرات 2024 .. QR كود للدليل الاسترشادى بضوابط اختبارات الكليات

محمد صبحى

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، عن تفاصيل استعدادات اللجنة لتنظيم اختبارات القدرات بموسم تنسيق الجامعات 2024، وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم وعقد اختبارات القدرات لعام 2024 /2025 من تنسيق الجامعات هذا العام بالنسبة لطلاب الثانوية الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع دليل الطلاب لاختبارات القدرات والمتضمن قواعد تنظيم الامتحانات وخريطة أماكن أداء امتحانات اختبارات القدرات على الطلاب حسب النطاق الجغرافى وكذلك حسب الجامعات التي تضم كليات يشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، لافتا إلى أنه تماشيا مع سياسة التحول الرقمى تم إعداد QR كود بدليل الطلاب لاختبارات القدرات سيتم إطلاقه تزامنا مع تنظيم الاختبارات حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات المرتبطة بتنظيم اختبارات القدرات.