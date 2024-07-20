إقبال كبار السن بكفر الشيخ على أداء امتحانات محو الأمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اقبال كبار السن على أداء إختبارات المتدربين بفصول محو الأمية المنتشرة بمراكز شباب المحافظة، وتباشر عمل الفصول الإدارة العامة للشباب بالمديرية، ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أكّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مشروع "المصريون يتعلمون" يهدف إلى استثمار طاقات الشباب في تطوير وتنمية المجتمع والمساهمة في القضاء على الأمية عن طريق فتح فصول لمحو الأمية بمراكز الشباب بكافة أنحاء المحافظة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن تصبح مصر بلا أمية.

ويحقق المشروع نجاحاته بالمحافظة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد، منسق المشروع بالمديرية.