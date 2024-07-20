إعلام إسرائيلى: عودة الآلاف من جنوب غزة إلى شماله النقطة العالقة فى الاتفاق

رامى محيى الدين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن النقطة العالقة بشكل أكبر الآن عودة الآلاف من جنوب قطاع غزة إلى شماله وهو أمر ترى المؤسسة الأمنية أنه يمكن إيجاد حلول بشأنه، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها .

وأكدت ان الخلافات مع حماس لم تنتهي لكن يمكن الحديث عن تقدم فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



